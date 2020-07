Pronostic Leicester Manchester United : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Man U accroche au moins un nul à Leicester

L'affiche de la 38e et dernière journée de Premier League met aux prises Leicester à Manchester United. Les deux formations luttent pour obtenir une place dans le Top 4, qualificative pour la Ligue des Champions. Les Foxes ont occupé cette position pendant de longues semaines avant de reculer progressivement lors des dernières journées. Les partenaires de Jamie Vardy n'ont pas le choix et doivent s'imposer pour ne pas dépendre du résultat de Chelsea. Irrégulier depuis la reprise, Leicester a récemment perdu face à Bournemouth et Tottenham.

De son côté, Manchester United a effectué une belle remontée au point d'être troisième. Les Red Devils se sont distingués en alignant 19 matchs sans la moindre défaite. Néanmoins, les hommes de Solskjaer ont connu un coup d'arrêt en s'inclinant en demi-finale de la FA Cup face à Chelsea (3-1). En milieu de semaine, United a de nouveau été accroché à Old Trafford par West Ham (1-1). Man U obtiendrait définitivement sa qualification en signant au moins un nul. Les Mancuniens peuvent s'appuyer sur leur trio offensif composé de Greenwood, Rashford et Martial, en grande forme dans cette dernière ligne droite. Pour ce choc qualificatif en Ligue des Champions, Man U semble armé pour accrocher au moins un nul.