Pronostic Leicester Manchester United : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Des buts de chaque côté entre Leicester et Manchester United

Leicester a réussi un excellent match nul, mercredi, sur le terrain de Liverpool (1-1). Ce résultat confirme les bonnes dispositions des face aux "gros" (victoires face à Chelsea et City et donc nul face à Liverpool). Malgré les bonnes prestations de son équipe face aux grosses écuries, le manager français Claude Puel est toujours menacé. A l'aller en revanche, les Foxes s'étaient inclinés à Old Trafford (2-1). Pendant que Leicester accrochait Liverpool, Ole Gunnar Solskjaer a connu son premier accroc à la tête des avec ce nul concédé à domicile face à Burnley. Néanmoins, le Norvégien doit être satisfait de la réaction de son équipe, qui était menée 2-0 à 10 minutes de la fin mais qui a réussi à revenir (2-2). Une nouvelle fois buteur, Paul Pogba a terminé le match en boitant mais pourrait tout de même jouer face à Leicester. Depuis l'arrivée de Solskjaer, Manchester United a toujours marqué mais peut faire également preuve de fébrilité défensive. Avec une coriace équipe de Leicester et un United capable de fulgurances, nous partons sur le pari "les 2 équipes marquent" sur cette rencontre.