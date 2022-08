Pronostic Leicester Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester United enfonce Leicester

Leicester a été l'un des clubs forts de Premier League lors des dernières saisons. Champion surprise de Premier League en 2016, les ont toujours été dans la course aux places européennes lors des derniers exercices. L'an passé, le club avait même atteint les demi-finales de la Confernece League où il avait été battu par le futur vainqueur, l'AS Roma. Le début de saison des hommes de Brendan Rodgers n'a rien de convaincant puisqu'à part un nul à domicile contre Brentford (2-2), Leicester a perdu ses 3 autres rencontres face à Arsenal (4-2), Southampton (1-2) et le week-end dernier à Chelsea (1-2). Le club est certainement perturbé par les incertitudes entourant plusieurs joueurs majeurs de l'effectif. Kasper Schmeichel a quitté le club pour rejoindre Nice, quant à Fofana il vient de signer à Chelsea. De leurs côtés, les Tielemans ou Maddison attisent les convoitises. Au rayon des arrivées, rien de notable à signaler hormis le retour de prêt de l'international belge Praet, très bon lors de son prêt avec le Torino. En face, Manchester United a connu une saison galère où ni Solskjaer ni Rangnick n'ont réussi à trouver la solution. Cet été, les ont jeté leur dévolu sur Erik Ten Hag. Le technicien batave a vu plusieurs éléments quitter le club comme Pogba ou Matic. Au rayon des renforts, United a attiré le défenseur Martinez, le danois Eriksen, le Brésilien Casemiro tandis que son compatriote Antony a également signé dans le Nord de l'Angleterre. Les ont connu un départ laborieux avec une défaite à domicile face à Brighton (1-2) et une déconvenue à Brentford (0-4). Suite à ce revers, Ten Hag a pris des choix forts en mettant le capitaine Maguire sur le banc pour réinstaller Varane. Depuis ce changement, United a remporté ses deux matchs face à Liverpool (2-1) et le week-end dernier à Southampton (0-1). L'ancien coach de l'Ajax semble vouloir relancer les jeunes de Manchester à l'image des Sancho, Rashford ou Martial. Cristiano Ronaldo pourrait rester au club mais débute désormais sur le banc. Revigoré par ces deux succès consécutifs, United devrait prendre le meilleur sur une équipe de Leicester dans le dur.