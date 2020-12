Pronostic Leicester Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester United s’impose face à Leicester dans le duel des poursuivants

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Leicester – Manchester United :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le traditionnel Boxing Day en Angleterre nous offre plusieurs belles affiches, dont celle qui oppose Leicester à Manchester United. Lesavaient déjà réalisé une excellente saison dernière malgré une fin compliquée, qui leur a coûté une place en Ligue des Champions. Cette saison, Leicester est parti sur les mêmes bases et occupe la 2place du général, avec 4 points de retard sur Liverpool et un d’avance sur leur adversaire du soir, Manchester United, troisième. Le week-end passé, les partenaires de Wesley Fofana ont réalisé une excellente opération en s’imposant sur le terrain des Tottenham Hotspurs (0-2). A l’aise en déplacement, Leicester rencontre plus de difficultés à domicile où lesse sont notamment inclinés face à Everton (0-2), Fulham (1-2), Aston Villa (0-1) ou West Ham (0-3).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Manchester United a réussi à se remettre de son élimination de la Ligue des Champions. En effet, les Red Devils sont sur une excellente dynamique de 6 victoires sur les 7 dernières journées en Premier League. Les hommes de Solskjaer ont seulement perdu des points lors du derby de Manchester face à City (0-0). Lors des dernières journées, Man U a livré des performances offensives de premier plan dans le sillage d’un exceptionnel Bruno Fernandes. Le Portugais a révolutionné le club mancunien depuis son arrivée, qui est actuellement troisième de Premier League. De plus, United compte un match en retard face à Burnley qui pourrait lui permettre de revenir à 2 points de Liverpool. En pleine forme ces dernières semaines, les Red Devils pourraient s’imposer dans ce choc du Boxing Day face à Leicester.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecRetrouvez le Pronostic Leicester Manchester United encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !