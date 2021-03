Pronostic Leicester Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de FA Cup

Manchester United va chercher sa qualif’ à Leicester

L’affiche des quarts de finale de la FA Cup met aux prises Leicester, 3de Premier League, à Manchester United, 2. Lors des tours précédents, lesont fait respecter la hiérarchie en dominant successivement Stoke (0-4), Brentford (1-3) et Brighton (1-0) grâce à une réalisation d’Iheanacho dans le temps additionnel. Le joueur nigérian s’est mis en évidence le week-end dernier en inscrivant un triplé lors de la large victoire face à Sheffield United (5-0) en championnat. La prestation de l’anciena permis à Leicester de compenser les nombreuses absences sur le plan offensif puisque Maddison et Barnes sont toujours absents. En revanche, Brendan Rodgers a pu compter sur le retour de Wesley Fofana et a par conséquent décidé de changer son système pour passer à une défense à 3 avec les excellents Fofana, Evans et Söyüncü. Cette saison, Leicester et Man U se sont déjà affrontés au King Power en Premier League pour un match nul spectaculaire (2-2).chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Manchester United a fait de cette FA Cup une priorité. 2de Premier League, United devrait assurer une place dans le top 4, mais semble distancé pour le titre par desqui comptent déjà 14 points d’avance. Dans l’obligation de remporter un trophée en fin de saison, Solskjær devrait aligner la meilleure équipe possible pour renverser les. Depuis le début de saison, Man U se montre très performant en déplacement comme il l’a récemment montré à l’Etihad Stadium face à Man City (0-2) ou à San Siro en milieu de semaine face à l'AC Milan (0-1). Entré en cours de jeu, après plus de 10 matchs passés à l’infirmerie, Paul Pogba a marqué le seul but de cette rencontre. De plus, le club mancunien apprécie ce voyage dans le Leicestershire puisqu'il n’y a perdu qu’une seule fois depuis 1995, lors de la saison 2014-2015. À l’aise loin de ses bases, United semble en mesure d’obtenir sa qualification face à une formation de Leicester qui compte des absences importantes.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari et gagnez(199€ du pari + 120€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 120€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.NB : Même si la page d'inscription n'indique que 100€ de bonus, vous aurez bien le droit à 120€ en cliquant sur un lien de cet article et en utilisant le code SOFOOT.avecavecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavecavec, sponsor de MonacoavecavecRetrouvez le Pronostic Leicester Manchester United encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !