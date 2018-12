Pronostic Leicester Manchester City : Analyse, prono et cotes du match de Carabao Cup

3

Manchester City gagne son quart face à Leicester

Leicester connaît une saison particulière, marquée par la perte de son président lors d'un tragique accident. Suite à ce drame, lesont réalisé une série de 7 matchs sans défaite, mais viennent de s'incliner lors des 2 dernières journées face à Tottenham (2-0) et Crystal Palace (1-0). Calé en milieu de tableau, Leicester a de fortes ambitions lors de cette Carabao Cup. Malheureusement pour eux, le tirage au sort leur a réservé un choc dès les quarts face à City, second de Premier League. La saison dernière, les hommes de Claude Puel s'étaient fait éliminer au même stade par les Citizens. Ce quart de finale s'était joué aux tirs aux buts, lesratant 2 tentatives par Vardy et Mahrez (passé à City à l'intersaison).

De son côté, Manchester City arrive en pleine confiance et avec de grandes ambitions dans cette compétition. Vainqueur de la Carabao Cup la saison passée, Guardiola aligne des équipes compétitives, preuve de l'intérêt pour cette coupe. De retour de blessure le week-end dernier (victoire 3-1 face à Everton), le maître à jouer Kevin de Bruyne devrait être dans le onze de Pep Guardiola. A noter que toutes les rencontres à domicile de Leicester et 11 des 12 déplacements de City se sont terminés sur des matchs avec moins de 5 buts.