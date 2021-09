Pronostic Leicester Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City prend sa revanche sur Leicester

Leicester s'est installé sur l'échiquier de la Premier League depuis son titre surprise sous l'ère Ranieri. L'arrivée de Brendan Rodgers a permis aux Foxes de gagner en régularité. Lors des deux dernières saisons, Leicester a été tout proche d'accrocher une place qualificative pour la Ligue des Champions mais s'est contenté, deux fois, de la 5place. En revanche, les partenaires de Jamie Vardy ont réussi à remporter la dernière FA Cup en dominant Chelsea en finale (1-0). Pour lancer cette nouvelle saison, lesse sont imposés dans le Community Shield face au champion en titre… Manchester City (1-0). Depuis ce succès, Leicester a connu des fortunes diverses en championnat puisqu'après son succès initial face à Wolverhampton (0-1), la bande à Rodgers a subi une déconvenue au Stade Olympique de Londres face à West Ham (4-1). Les Foxes se sont repris lors de la dernière journée en dominant le promu Norwich (2-1) avec un Vardy inspiré (buteur et passeur). Leicester connait quelques problèmes d'effectif sur le plan défensif puisque Fofana et Evans, qui formaient la charnière centrale de la saison dernière, sont absents.

En face, Manchester City a réalisé une excellente saison dernière avec le titre en Premier League et en Carabao Cup. En revanche, lesregretteront leur élimination dès les demi-finales de la FA Cup et surtout leur défaite en finale de la Ligue des Champions. A chaque fois, City est tombé face auxde Chelsea. Pour lancer cette nouvelle saison, la formation mancunienne a connu deux contre-performances face à Leicester (1-0) dans le Community Shield donc et lors de l'ouverture de la PL face à Tottenham (1-0). Ensuite, lesse sont réveillés à l'Etihad en explosant le promu Norwich (5-0) et une formation d'Arsenal (5-0) dans le dur et rapidement réduite en infériorité numérique. Les mauvais résultats de départ peuvent s'expliquer par des absences importantes. Si Foden et De Bruyne sont proches d'un retour, ils devraient être trop justes pour ce choc. Tandis que Gabriel Jesus pourrait être interdit de participer à ce match par la fédération brésilienne En revanche, les Grealish, Rodri, ou Torres (2 buts déjà en 3 matchs) en feu lors des dernières rencontres seront a priori de la partie. Déterminé à se racheter suite à sa défaite lors du Community Shield, City sur la lancée de ses deux dernières victoires devrait décrocher les 3 points au King Power Stadium.