Pronostic Leicester Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City poursuit sur son rythme endiablé à Leicester

Depuis l’arrivée de Brendan Rodgers, Leicester réalise d’excellentes saisons et fait partie des formations les plus régulières de Premier League. Lesoccupent actuellement la troisième place du classement général, avec 15 points de retard sur City mais un seul sur Man U, 2. Leicester regarde surtout dans le rétroviseur et dispose de 7 points de plus que le 5, West Ham. L’an passé, lesavaient craqué dans la dernière ligne droite et n’avaient pas su conserver leur place dans le Top 4. Forts de cette expérience douloureuse, les Vardy, Maddison and co vont tout mettre en œuvre pour confirmer leurs excellentes prestations en accrochant un ticket pour la C1. La bande à Brendan Rodgers est en forme et a signé deux succès probants à Brighton (1-2) et à domicile contre Sheffield (5-0) en Premier League. De plus, avant la trêve, les Foxes se sont qualifiés pour les demi-finales de la FA Cup en étrillant Man U (3-1). Etincelant depuis quelques semaines, Iheanacho a inscrit 7 buts lors des 4 derniers matchs disputés avec Leicester, et compense la baisse d’efficacité de Vardy.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Manchester City caracole en tête de la Premier League et va tout mettre en œuvre pour remporter le titre au plus tôt, afin de se consacrer ensuite pleinement à ses autres objectifs. En effet, lessont engagés sur tous les tableaux et vont disputer dans les semaines à venir, un quart de Ligue des Champions face à Dortmund, une demi-finale de FA Cup face à Chelsea et une finale de Carabao Cup contre Tottenham. Après un exercice dernier décevant, Guardiola a su insuffler un vent nouveau à Man City en innovant tactiquement en faisant dézoner des joueurs. De plus, le technicien catalan n’hésite pas à effectuer plusieurs changements entre chaque rencontre afin de conserver son effectif concerné sur toutes les échéances importantes à venir. Avant la trêve, City avait souffert pour s’imposer face à Everton en quart de finale de la FA Cup où l’entrée de Kevin de Bruyne avait été déterminante, mais il avait encore gagné. Déterminée à prendre sa revanche suite à la claque reçue à l’aller (2-5) à l’aller, Man City devrait s’imposer à Leicester.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(155€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavecavec, sponsor de MonacoavecavecRetrouvez le Pronostic Leicester Manchester City encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !