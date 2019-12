Pronostic Leicester Liverpool : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Leicester – Liverpool : un choc avec des buts

Cette 19journée de Premier League, qui se déroule le jour du Boxing Day, nous offre une alléchante affiche entre Leicester et Liverpool. Lessont 2de Premier league avec 10 points de retard sur les, mais ont joué un match de plus. Le week-end dernier, les hommes de Brendan Rodgers ont déjà livré un duel du haut du classement face à Manchester City. Malgré l'ouverture du score de Jamie Vardy, lesse sont logiquement inclinés à l'Etihad (3-1). Leicester réalise un excellent parcours, avec cette deuxième place mais aussi une demi-finale de la Coupe de la Ligue à jouer contre Aston Villa. Rodgers peut compter sur de jeunes pépites comme Barnes ou Maddison, et sur des éléments expérimentés comme Evans ou Vardy. L'attaquant anglais est dans une forme exceptionnelle et affiche 17 réalisations en 19 journées.De son côté, Liverpool vient de couronner une année 2019 exceptionnelle en s'imposant lors du championnat du Monde des Clubs. Lesont difficilement battu Monterey en demi-finale avant de s'imposer face à Flamengo (1-0) en prolongations lors de la finale. Le brésilien Roberto Firmino a été le buteur décisif lors de ces deux rencontres. Ce match face à une très bonne formation de Leicester a des allures de piège pour les. Les hommes de Klopp vont affronter une équipe surmotivée, quelques jours après un long déplacement au Qatar. Néanmoins, les hommes de Klopp ont prouvé cette saison à maintes reprises leurs aptitudes mentales. De plus, Liverpool possède une force de frappe collective capable de marquer à tout moment. Cette affiche se déroule dans un moment de la saison où les organismes sont fatigués des joutes des 6 premiers mois. Ce match entre deux formations tournées vers l'attaque (42 buts en 17 matchs pour Liverpool, 41 buts en 18 rencontres pour Leicester) s'annonce ouvert et devrait nous offrir des buts.