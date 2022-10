Pronostic Leicester Leeds : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Leeds réussit un coup à Leicester

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Leicester - Leeds :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Champion il y a quelques saisons et habituellement dans le coup pour les places européennes lors des derniers exercices, Leicester connaît une entame catastrophique. En effet, depuis le début de saison, les Foxes ont seulement engrangé 5 points et se retrouvent en avant-dernière position avec 4 unités de retard sur le premier non relégable, Wolverhampton. La bande à Brendan Rodgers s’est seulement imposée à une seule reprise lors de la réception de Nottingham Forest (4-0), qui n’est autre que la lanterne rouge du championnat. Battu à Bournemouth (2-1), Leicester comptait sur le soutien du King Power Stadium pour prendre les 3 points contre Crystal Palace (0-0). Dominateurs, lesn’ont pas su trouver la faille malgré un Barnes très entreprenant. Offensivement, les hommes de Rodgers pêchent à l’image d’un Jamie Vardy bien loin de son meilleur niveau. Les Maddison ou Barnes semblent trop peu esseulés actuellement pour relancer Leicester. Le sursaut des Foxes passe par le réveil des Vardy, Daka ou Iheanacho.avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Leeds dispute sa troisième saison consécutive en Premier League. Brillants pour leur retour, lesont en revanche obtenu leur maintien lors de la dernière journée l’an passé en s’imposant à Brentford. Cette saison, les hommes de Jesse Marsch avaient réalisé une entame intéressante avec 2 victoires et un nul, mais ne se sont plus imposés depuis leur succès contre Chelsea. Leeds a notamment perdu tous ces matchs à l’extérieur et a limité la casse à domicile avec des nuls contre Everton (1-1) et Aston Villa (0-0). Le week-end dernier, lesrecevaient le leader Arsenal, dans un match qui a débuté avec quelques minutes de retard du fait d’une coupure de courant. Suite à une mauvaise relance de Rodrygo, Saka est venu punir le portier de Leeds Meslier. A la pause, Marsch a décidé de faire rentrer Bamford. Ce dernier a été de tous les bons coups mais a fait preuve de malchance, avec un but refusé, un penalty arrêté et plusieurs occasions vendangées. Au final, Leeds peut nourrir des regrets car il a fortement bousculé le leader. 15de PL, la formation du Nord de l’Angleterre ne possède qu’une unité d’avance sur la zone rouge. En danger mais capable de belles choses, Leeds veut profiter de ce déplacement face à une formation de Leicester qui n'a gagné qu'un seul match cette saison pour engranger des points.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(306€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(362€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Leicester Leeds détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !