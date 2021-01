Pronostic Leicester Leeds : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Leicester - Leeds : Les Foxes attaquent les Peacocks

Le gain de la Premier League lors de la saison 2015-2016 semble avoir été un déclic pour Leicester. La combinaison des talents de Kanté, Vardy, Mahrez, et la tactique mise en place par Ranieri avaient permis aux Foxes de remporter le championnat. Le club a passé un cap avec l'arrivée de Brendan Rodgers. En effet, le coach nord-irlandais, réputé pour la qualité de jeu proposée par ses équipes, avait déjà effectué un excellent travail à Liverpool et au Celtic. Actuellement troisièmes de Premier League, lesréalisent une excellente saison et ne comptent que deux points de retard sur Manchester City. Leicester est sur une excellente dynamique de 5 victoires, dont deux dans des grosses affiches face à Southampton (2-0) et Chelsea (2-0), pour un nul lors de la dernière journée à Everton (1-1). L'alchimie entre l'expérience des Schmeichel, Vardy, Evans et la fougue des Barnes, Fofana fonctionne à merveille. Lancés par Puel, Barnes et Fofana sont en pleine forme lors des dernières rencontres, tout comme le milieu de terrain, James Maddison qui s'est ressaisi après un début de saison compliqué.

En face, Leeds est l'une des formations agréables à regarder. Tournée vers l'attaque, la bande à Bielsa se comporte plutôt bien pour son retour en Premier League. Lesavaient subi la loi des Foxes lors du match aller à Elland Road (1-4). Le jeu prôné par Bielsa est spectaculaire mais aussi très exigeant, un contrecoup physique se fait souvent ressentir au cours de la saison dans les équipes d'. Battu lors des 3 premières rencontres de l'année, Leeds s'est ressaisi en s'imposant en milieu de semaine à St James Park (1-2) face à un Newcastle qui enchaîne les défaites. Performants pendants 70 minutes, les Peacocoks ont connu une fin de match compliquée. Les difficultés éprouvées lors du début 2021 s'expliquent certainement par une baisse physique, dans cette période où les terrains sont lourds. En confiance et à domicile, Leicester devrait poursuivre sur sa dynamique et s'imposer face à Leeds.