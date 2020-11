Pronostic Leicester Fulham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Leicester enfonce Fulham

Champion de Premier League en 2016 sous les ordres de Claudio Ranieri à la surprise générale, Leicester s'est depuis installé dans les équipes du haut de tableau. L'an passé, les Foxes ont réussi une saison intéressante mais ont connu des difficultés dans la dernière ligne droite, qui ont compromis leurs chances de qualification pour la Ligue des Champions. Les hommes de Brendan Rodgers, malgré leur défaite du week-end dernier à Liverpool (3-0), occupent la 4place du classement à l'orée de cette journée avec seulement 2 points de retard sur les premiers, Tottenham et Liverpool. En milieu de semaine, Leicester a assuré sa place pour les seizièmes de finale de l'Europa League en obtenant le nul sur la pelouse de Braga (3-3). Sur le banc au coup d'envoi, l'ancien Stéphanois Fofana est entré en jeu dès le début de la seconde période et a aidé son équipe à obtenir un point, décisif pour la qualification. En face, Fulham fait la navette entre Premier League et le Championship ces dernières années. Relégués lors de la saison 2018-2019, lesse sont imposés face à Brentford dans le match de promotion dans l'élite l'été dernier. Les hommes de Scott Parker connaissent un départ poussif et se retrouvent déjà dans la zone rouge. Avec 4 points au compteur, Fulham occupe la 18place et possède déjà 5 points de retard sur Brighton, 16. Lesrestent sur deux défaites face à West Ham (1-0) et Everton (2-3). Pour cette affiche du lundi soir, Leicester devrait s'imposer face à une formation de Fulham dans le dur.