Pronostic Leicester Crystal Palace : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Leicester se reprend face à Crystal Palace !

Leicester a réalisé une première partie de saison très intéressante avec une troisième place au classement. Les Foxes occupent toujours ce rang mais sont désormais sous la pression de Chelsea, Manchester United et Wolverhampton pour les places qualificatives à la Ligue des Champions. Depuis la reprise, les partenaires de Jamie Vardy n'ont pas remporté le moindre match, avec des nuls contre des formations abordables comme Watford (1-1) ou Brighton (0-0), pour des défaites face à Everton (2-1) et Chelsea en Cup (0-1). Brendan Rodgers va bénéficier du retour de l'important Maddison au milieu de terrain, l'international anglais était blessé contre Chelsea et est entré en cours de jeu à Everton. A l'aller, les Foxes s'étaient imposés sur le terrain de Palace (2-0).

En face, Crystal Palace est calé dans le ventre mou du championnat, quasiment assuré de se maintenir. Les Eagles ont repris par deux victoires face à des formations luttant pour le maintien, Watford (1-0) et Bournemouth (0-2), avant de chuter face au champion Liverpool (4-0) et contre une solide équipe de Burnley (0-1). Leicester, menacé par ses poursuivants, devrait réagir et prendre le meilleur sur une équipe de Palace en roue libre et déjà battu à domicile à l'aller.