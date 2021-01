Pronostic Leicester Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Leicester – Chelsea : une affiche avec des buts de chaque côté

Sur le podium de la Premier League, Leicester reçoit Chelsea dans le cadre de la 18journée du championnat. Les Foxes confirment leur excellente saison dernière, au cours de laquelle ils avaient été dans le coup pour le Top 4 quasiment jusqu'à la fin. Les hommes de Brendan Rodgers possèdent actuellement 6 points d'avance sur un Chelsea, dont le titre était l'objectif prioritaire à l'intersaison. De plus, Leicester peut s'appuyer sur l'expérience cumulée l'an passé pour ne pas renouveler les erreurs commises lors de la dernière ligne droite. Le week-end dernier, les partenaires de Jamie Vardy ont réalisé une excellente opération en s'imposant face à une très bonne formation de Southampton (2-0) sur des buts des importants milieux de terrain Maddison et Barnes. Ce succès est d'autant plus précieux que les Saints restaient sur une victoire face à Liverpool. La seule fausse note de ce match est venue de Wesley Fofana, qui a précipitamment quitté ses coéquipiers aux alentours de la 50minute, pour une gêne musculaire. Son absence pourrait affaiblir la défense des même si l'international turc Soyuncu est revenu de blessure ces derniers jours. De son côté, Chelsea se remet progressivement de sa « gueule de bois » des fêtes de fin d'année. Les ont connu un passage très compliqué à partir de la mi-décembre avec une seule victoire en 6 journées. Sous pression, Chelsea a repris confiance en FA Cup face à la modeste formation de Morecambe (4-0). Le week-end dernier, les partenaires d'Azpilicueta se sont difficilement imposés dans le derby face à Fulham (1-0) grâce à une réalisation de Mason Mount. Ce but précieux ne doit pas faire oublier la piètre performance des Blues, qui ont évolué pendant plus d'une période en supériorité numérique. Chelsea se déplace au King Power Stadium pour combler son retard sur un adversaire direct. La bande à Lampard n'a pas d'autre choix que de prendre des risques pour s'imposer, au plus grand bonheur des attaquants de Leicester qui raffolent des contre-attaques. Cette affiche devrait ainsi nous offrir des buts de chaque côté.