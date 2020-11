Pronostic Leicester Braga : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Leicester enchaine face à Braga

Depuis l’arrivée de Brendan Rodgers, Leicester est la troisième formation de Premier League avec le plus de victoires au compteur, derrière les intouchables Liverpool et Manchester City. Lesont réalisé une dernière saison dernière intéressante avant de craquer dans la dernière ligne droite. Cette saison, les hommes de Rodgers sont bien partis malgré deux revers consécutifs à domicile face à West Ham et Aston Villa. Lesoccupent en effet la 2place de Premier League, derrière Liverpool. Arrivé lors du mercato, l'ancien défenseur stéphanois Wesley Fofana s’est parfaitement adapté dans son nouveau club et est devenu l’une des coqueluches des supporters. Lundi, en clôture de la 7journée de PL, Leicester est allé s’imposer à Elland Road face à Leeds (4-1). Portés par un excellent Jamie Vardy, les Foxes ont signé un nouveau succès probant au milieu d'un calendrier surchargé. Engagé en Europa League, Leicester a remporté ses deux premiers matchs face à Zorya Luhansk (3-0) et contre l’AEK Athènes (1-2). En cas de succès face à Braga, Leicester ferait un grand pas vers les 1/16de finale.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Braga s’est installé dans le Top 4 de Liga Nos ces dernières saisons. Le club portugais a même fini en troisième position la saison passée et se retrouve en C3. Les hommes d’Artur Jorge sont mal partis dans son nouvel exercice national en s’inclinant lors des 2 premières journées face au FC Porto et contre Santa Clara. Les Portugais ont depuis réagi et sont sur une dynamique de 6 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. En Europa League, Braga s’est imposé face à l’AEK Athènes (3-0) et contre Zorya Luhansk (1-2). Dans ce choc de premiers de poule, Leicester possède un effectif plus large et joue à domicile, ce qui devrait lui permettre de faire la différence.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuitavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Leicester Braga détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !