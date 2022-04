Pronostic Leicester AS Roma : Analyse, cotes et prono de la demi-finale aller de Ligue Europa Conférence

Un Leicester – AS Roma cadenassé

L’affiche des demi-finales de la Conference League oppose Leicester à la Roma. La formation anglaise a débuté sa campagne européenne en Europa League et a été rebasculée dans cette Ligue Europa Conférence, suite à sa 3place de groupe derrière le Spartak Moscou et le Napoli. Pour son entrée en lice dans cette nouvelle compétition, Leicester s’était facilement imposé contre les Danois des Randers (7-2). Au tour suivant, les hommes de Brendan Rodgers ont dû s’employer face à Rennes (3-2). En quart de finale, les partenaires de Kasper Schmeichel n’ont pas réussi à faire la différence à l’aller joué à domicile (0-0) mais sont allés renverser le PSV à Eindhoven. Menés au score, lesont réagi en fin de match par l’intermédiaire de Maddison et l'ancien Niçois Ricardo Pereira (victoire 1-2). En Premier League, Leicester réalise une saison décevante avec une 10place et une dizaine de points de retard sur les places européennes. L’équipe de Rodgers mise ainsi beaucoup sur cette Conference League. Le week-end dernier, les Foxes ont partagé les points à domicile face à Aston Villa (0-0), le 2match sur ses 3 dernières rencontres à domicile à se terminer sur un score nul et vierge. Pour affronter la Roma, Rodgers déplore seulement les absences de Bertrand, Ndidi et Soumaré. En revanche, les cadres que sont Fofana, Evans, Vardy, Maddison, Tielemans ou Barnes sont bien présents.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Présent dans cette C4 depuis le début de la phase de poules, la Roma de José Mourinho avait remporté son groupe de qualification devant les Norvégiens de Bodo/Glimt. Qualifié ainsi directement pour les 8de finale, le club de la Louve a ensuite écarté difficilement le Vitesse Arnhem (2-1 en cumulé). En quart de finale, les Romains ont retrouvé Bodo/Glimt. Malgré une prestation intéressante en Norvège, la Roma s’est de nouveau faite piéger (2-1) comme lors de la phase de poule. En revanche, elle a étouffé son adversaire lors du match retour (4-0) porté par un Zaniolo en feu (triplé), pour se qualifier pour ce dernier carré. En Serie A, la Louve est en 5position, qui lui permettrait de participer à une compétition européenne l’an prochain. Cependant, les hommes de Mourinho font face à une rude concurrence avec la Lazio, la Fiorentina et l’Atalanta sur leurs pas. Après avoir tenu tête chez le Napoli (1-1), la Roma n’a rien pu faire face à une équipe de l’Inter en grande forme (3-1). Pour affronter Leicester, Mourinho dispose d’un effectif quasiment au complet puisque seul Cristante devrait manquer à l’appel. L’international anglais Tammy Abraham sera le fer de lance de l’attaque des Romains mais il n'a marqué qu'1 but sur ses 6 derniers matchs. Un match aller est par définition souvent fermé et comme cela a été le cas pour les deux dernières rencontre aller jouées par Leicester (2-0 face à Rennes et 0-0 face au PSV, à chaque fois à domicile), on pourrait voir moins de 3 buts dans la rencontre.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Leicester AS Roma encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !