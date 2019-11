Pronostic Leicester Arsenal : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Leicester enfonce Arsenal !

Champion à la surprise générale lors de la saison 2015/2016, Leicester réalise un excellent parcours lors de ce nouvel exercice. Les pointent en troisième position derrière les intouchables Liverpool et Manchester City. Ce samedi, Leicester peut accentuer son avance sur Arsenal qui vise également une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Depuis le début de saison, Leicester a perdu deux rencontres, à l'extérieur face à Liverpool (2-1) et Manchester United (1-0). Ces deux défaites, qui plus est imméritées, en déplacement prouvent que Leicester peut lutter face aux grosses écuries. A domicile, les hommes de Brendan Rodgers ont fait un nul en ouverture du championnat et ont depuis remporté tous leurs matchs (dont l'un face à Tottenham). L'effectif composé de joueurs d'expérience comme Jamie Vardy et Jonny Evans et la jeunesse des Maddison, Barnes et Tielemenas, tourne à plein régime. En face, la crise couve à Arsenal. Les rumeurs sur le successeur d'Emery alimentent les pages des tabloïds anglais. Les restent sur 4 matchs sans victoire toutes compétitions confondues. Ces contre-performances ne sont pas du goût des fans d'Arsenal qui commencent à s'impatienter, comme Granit Xhaka a pu s'en rendre compte. La satisfaction du début de saison est évidemment Pierre-Aymeric Aubameyang. Le Gabonais a inscrit 8 buts et est le nouveau capitaine des Gunners. Distancé pour les places de Ligue des Champions, Arsenal a une opportunité d'effectuer un rapprochement face à un adversaire direct mais galère toujours autant à l'extérieur cette saison (seulement 2 victoires et notamment une défaite à Sheffield qui fait tâche). Pour cette rencontre, un Leicester exceptionnel depuis quelques semaines peut s'imposer à domicile et enfoncer Arsenal.