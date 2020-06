Pronostic Leganes Valladolid : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Leganes n’a plus le droit à l’erreur face à Valladolid

Sans la moindre victoire au compteur après 9 journées de championnat, Leganes avait très mal débuté sa saison de championnat. Les partenaires du Français Ibrahim Amadou ont mis du temps avant de prendre le rythme. Depuis, ça va légèrement mieux puisque Leganes (23 points) a laissé la dernière place à l'Espagnol Barcelone (20 points) et l'équipe n'est plus qu'à 3 points du premier non-relégable le Celta Vigo (26 points). Avant la pause forcée, Leganes avait réussi à battre Villarreal (1-2) dans l'antre du Sous-Marin Jaune. Cette rencontre face à Valladolid est d'une importance capitale pour le 19du classement de cette Liga.

En face, le Real Valladolid pointe à la 15place du championnat avec 29 points après 27 journées. Une position encourageante pour le club de Ronaldo Nazario, le propriétaire du club. Ceci dit, le maintien est loin d'être assuré puisqu'à la 18place, on retrouve Majorque et ses 25 points. Si Valladolid veut joueur une 3saison de rang en Liga, il va falloir distancer l'équipe des Baléares. Opposés au Celta Vigo suite à cette rencontre face à Leganes, les hommes de Sergio Gonzalez s'apprêtent à jouer deux rencontres capitales dans la course au maintien et il vous faudra espérer pour eux qu'ils se sont remis en selle pendant la pause. En effet, Valladolid restait sur 2 défaites consécutives : chez la Sociedad (1-0) et à la maison contre Bilbao (1-4). A domicile et dans une meilleure dynamique avant la coupure, Leganes pourrait s'imposer.