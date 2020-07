Pronostic Leganes Valence : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Valence s’impose à Leganes

Cette opposition entre Leganes et Valence revêt plusieurs intérêts. D'un côté, le club de Javier Aguirre joue sa dernière carte dans le cadre du maintien et de l'autre, le club Ché est toujours dans le coup pour l'Europe. Victorieux chez l'Espanyol lanterne rouge le wek-end dernier (1-0), Leganes se devait de prendre les 3 points à Eibar. Les partenaires de Carillo n'ont réussi qu'à décrocher un point et comptent désormais 6 points de retard sur Alaves, première formation non relégable. La mission de se maintenir relève du miracle. Le club de la banlieue madrilène doit en plus affronter une équipe valenciane qui jette ses dernières forces pour accrocher l'Europe et qui semble un peu mieux après une sale période.

Le FC Valence compte seulement un point de retard sur la Sociedad, qui occupe le dernier fauteuil européen (il faudra aussi voir le résultat de la Coupe d'Espagne). Avec trois matchs à jouer, tout est encore possible. Les partenaires de Gameiro ont connu une reprise difficile qui a coûté sa place au coach Celades. Déjà mieux à Grenade où il avait failli l'emporter (2-2 avec une égalisation concédée en fin de match), Valence s'est ensuite imposé face à Valladolid (2-1) sur des réalisations de Gomez et Lee Kangin. Toujours dans la course à l'Europe et face à une formation de Leganes quasiment condamnée, Valence semble en mesure de surfer sur ce succès pour décrocher une précieuse victoire.