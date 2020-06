Pronostic Leganes Séville : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Seville se doit de gagner à Leganes pour revoir la C1

Quatrième de ce championnat espagnol et virtuellement qualifié pour la prochaine Ligue des Champions avec 52 points, le FC Séville se met tout de même en danger. Après sa victoire contre le Bétis Seville dans le derby andalou à la reprise (2-0), la bande de Julian Lopetegui vient d'enchaîner 4 matchs nuls. Tout d'abord contre Levante (1-1), face au Barca (0-0), Villarreal (2-2) et lors du dernier match à la maison contre Valladolid (1-1). Séville joue avec le feu car Villarreal mais également Getafe se rapproche dangereusement.

En face, Leganes s'apprête à dire « adios » à la Liga. Avec 9 points de retard sur le Celta Vigo (34) le premier non relégable, les espoirs de maintien sont quasi inexistants pour tout en sachant que la formation de l'ancien Monégasque Guido Carrillo qui n'est pas foutu de gagner un match depuis la reprise malgré la faveur d'un calendrier très bon. Mise à part sa défaite logique au Camp Nou (0-2), Leganes a perdu contre Valladolid (1-2) et Osasuna lors du dernier match (2-1) mais l'équipe à également concédé le partage des points contre Majorque (1-1) et Grenade (0-0). En mauvaise posture avant d'attaquer ce match, Leganes devrait s'incliner.