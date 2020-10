Pronostic Leeds Wolverhampton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Leeds tient le choc face à Wolverhampton

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Leeds Wolverhampton :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En clôture de la 5journée de Premier League, Leeds accueille Wolverhampton dans son stade d’. Les, champions de, ont retrouvé l’élite après des années d’attente. Les hommes de Marcelo Bielsa réalisent un départ intéressant, malgré une défaite honorable (4-3) lors de la 1journée face au champion en titre, Liverpool. Leeds a ensuite réagi en s’imposant face à un autre promu, Fulham (4-3). Sur leur lancée, les partenaires de l’excellent Kalvin Phillips sont allés s’imposer à Sheffield (0-1) sur une réalisation tardive de Bamford. Lors de la dernière journée, les Peacocks ont pris un excellent point face à Manchester City (1-1). Le club s’est renforcé dans les dernières heures du mercato en attirant le rennais Raphinha.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Depuis son retour dans l’élite, Wolverhampton s’est montré à son avantage et a été tout proche d’accrocher une place européenne pour la seconde année consécutive. Le club s’appuie sur sa colonie portugaise avec les Neves, Moutinho, Neto, Patricio ou Podence. Lesconnaissent en revanche un début de saison laborieux, avec deux revers face à Man City et West Ham. Les partenaires de Jimenez se sont certes imposés face à Sheffield et Fulham, mais les prestations fournies étaient décevantes, et c'était face aux deux derniers classés. Willy Boly et ses coéquipiers se méfient d’une équipe de Leeds, en forme. Pour cette rencontre, les hommes de Bielsa semblent en mesure d’accrocher leset de décrocher au minimum un match nul.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(141€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Leeds Wolverhampton encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !