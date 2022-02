Pronostic Leeds Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester United enchaîne face à Leeds

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Leeds – Manchester United chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Agréable surprise de la saison passée, Leeds connait un exercice compliqué. En effet, les protégés de Bielsa occupent la 15place du général avec 6 points d’avance sur le premier relégable, Norwich. Les Peacocks avaient très bien lancé l’année 2022 avec des succès sur Burnley (3-1) et surtout sur la pelouse de West Ham (2-3) avec un triplé de Harrison. En revanche, Leeds reste sur trois rencontres sans la moindre victoire. Battus par Newcastle (0-1) à Elland Road, les Peacocks ont ensuite obtenu un bon point à Villa Park face à Aston Villa (3-3) avant d’être surclassé par Everton (3-0). Au niveau de l’effectif, Bielsa déplore des absences importantes puisque les cadres Cooper, Phillips et Bamford sont sur le flanc en ce moment.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Manchester United fait partie des équipes à la lutte pour décrocher la 4place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Actuellement, lesoccupent cette tant désirée position, mais font face à une concurrence accrue puisque Tottenham, Wolverhampton, Arsenal et West Ham sont aussi dans le coup. De plus, certaines équipes comptent des matchs en retard et pourraient dépasser Man U. Après avoir été tenu en échec par Burnley (1-1) et Southampton (1-1), United s’est repris en milieu de semaine en dominant Brighton (2-0). Muet pendant 6 rencontres, Cristiano Ronaldo a retrouvé le chemin des filets face auxet pourrait se voir confier le capitanat par Rangnick. Face à Brighton, l'entraîneur allemand avait décidé de reposer Paul Pogba qui devrait retrouver sa place face à Leeds. Relancé par son succès face à Brighton, Manchester United devrait prendre le dessus sur une équipe de Leeds, vraiment pas au mieux.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuit- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Leeds Manchester United encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !