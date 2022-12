Pronostic Leeds Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City peut compter sur Haaland face à Leeds

Seulement 15 de Premier League, Leeds compte 2 points d'avance sur la zone rouge à l'orée des matchs de jeudi. Les avaient plutôt bien terminé avant la coupure forcée par la Coupe du Monde avec 2 victoires face à Liverpool (1-2) et Bournemouth (4-3) même s'ils avaient fini par une défaite sur la pelouse de Tottenham (4-3). Avec 26 buts encaissés en 14 matchs, Leeds fait partie des pires défenses de Premier League. Ce qui n'est pas très rassurant avant d'accueillir la meilleure attaque Manchester City. du classement après les premiers matchs de la journée, Manchester City a vu Newcastle et Arsenal s'imposer. La victoire est donc primordiale pour des qui ont repris après le Mondial par une qualification pour les 1/4 de finale de la League Cup aux dépens de Liverpool (3-2). Non présent à la Coupe du Monde puisque le Norvège n'était pas qualifié, Haaland a ouvert le score face aux et continue son énorme saison (24 buts en 18 matchs avec City). En l'absence d'autant plus de Julian Alvarez qui a participé aux festivités en Argentine, Haaland devrait une nouvelle fois être acteur d'une victoire assez aisée de Manchester City.