Pronostic Leeds Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City fait le taf à Leeds

Seizième de Premier League, Leeds n’est pas encore sauvé et fait face au retour en forme de Burnley et à une équipe d’Everton qui espère toujours se maintenir. Auteur d’une très bonne saison pour son retour en PL l’an passé, Leeds a vécu une saison nettement plus délicate. Cette mauvaise passe a poussé les dirigeants à se séparer de Marcelo Bielsa, qui avait permis auxs de retrouver l’élite du foot anglais. Le technicien argentin n’a pas été aidé par les nombreuses blessures qui se sont abattues sur son club, dont celles des importants Bamford et Phillips. Arrivé il y a quelques semaines, Jesse Marsch réalise de bons débuts avec les. Le coach américain a su stopper la série de défaites de son équipe. La formation du North Yorkshire est sur une bonne dynamique de 5 journées sans la moindre défaite avec 3 succès face à Norwich, Wolverhampton et Watford, pour deux nuls contre Southampton et Crystal Palace. De plus, Leeds a retrouvé une bonne partie des absents puisque seul l’important Bamford est toujours indisponible.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Manchester City ne peut pas se permettre le moindre faux-pas dans cette dernière ligne droite. En effet, lesne comptent qu’un point d’avance sur Liverpool. Les hommes de Guardiola sont invaincus en championnat depuis leur défaite à domicile face à Tottenham à la mi-février. Sous la pression des Reds, City s’est facilement imposé lors des deux dernières réceptions face à Brighton (3-0) et Watford (5-1). En course également en Ligue des Champions, les Citizens nous ont offert une superbe prestation face au Real Madrid en milieu de semaine. Parti pied au plancher, City s’est rapidement trouvé devant au tableau d’affichage. Malgré avoir mené à 3 reprises par 2 buts, la bande à Guardiola a payé cash ses erreurs d’inattention face aux exceptionnels Vinicius et Benzema (score final 4-3). City doit toujours se demander comment il a fait pour ne pas s’imposer plus largement face aux Merengue. Néanmoins, le club anglais se rendra dans la capitale espagnole avec un but d’avance. Comme il le fait souvent, Guardiola devrait apporter quelques modifications dans son XI en incorporant les Grealish, Gundogan ou Sterling (10 buts en Premier League) à Elland Road. Supérieur à son adversaire, City devrait s’imposer facilement face à Leeds.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Leeds Manchester City encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !