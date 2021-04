Pronostic Leeds Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool tient bon à Leeds

Equipe imprévisible, Leeds aura marché par séquences cette saison et se classe logiquement à la 10place de Premier League. Avec les, c'est souvent tout ou rien et ils affichent , derrière Sheffield United, le nombre le plus faible de matchs nuls réalisés cette saison avec 3 matchs de parité seulement. Après 3 matchs sans victoire (2 défaites et 1 nul face auxde Chelsea), Leeds vient de s'imposer 3 fois successivement face aux relégables Fulham et Sheffield, et de manière plus surprenante face au leader Manchester City, qui avait cependant fait tourner en prévision de son 1/4 de finale retour de C1. Ces 3 victoires ont été obtenues à chaque fois sur le même score de 2 buts à 1.

De son côté, Liverpool s'est fait éliminer en milieu de semaine face au Real de Ligue des Champions. Hors course également en FA Cup et League Cup, lesn'ont plus que le championnat et pour sauver leur saison. Rien n'est perdu pour retrouver la C1 la saison prochaine puisque Liverpool est 6à seulement 3 points de West Ham, 4, qui a perdu son match de la journée à Newcastle (3-2). Lors des dernières journées, le club de la Mersey a montré des signes d'amélioration avec 3 succès consécutifs face à Wolverhampton (0-1), Arsenal (3-0) et Aston Villa la semaine passée (2-1). Malgré une belle équipe de Leeds en face, Liverpool devrait pouvoir au moins tenir le nul dans un match avec des buts de chaque côté.