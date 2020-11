Pronostic Leeds Leicester : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Leeds, surprise de Premier League face à Leicester

Promu cette saison, Leeds réalise un excellent départ en Premier League. Les hommes de Marcelo Bielsa occupaient, au début de cette journée, la 6place du classement avec 3 points de retard sur les leaders, Liverpool et Everton. Lesont perdu seulement deux rencontres cette saison, face au champion en titre Liverpool (4-3), et face à une solide équipe de Wolverhampton (0-1). Pour le reste, Leeds s'est montré à son avantage en accrochant notamment Man City à Elland Road (1-1). Patrick Bamford, souvent critiqué par le passé pour ne pas être assez bon pour évoluer dans l'élite, est en train de faire taire ses détracteurs. L'international anglais a inscrit 6 buts dont un triplé lors de la dernière victoire à Aston Villa (0-3).

De son côté, Leicester s'est affirmé parmi les clubs luttant pour l'Europe. Lesont impressionné en s'imposant largement à l'Etihad face à Manchester City (5-2) et en remportant une nouvelle victoire de prestige à l'Emirates le week-end dernier face à Arsenal (1-0). Emmené par un Jamie Vardy toujours aussi efficace, le club anglais peut compter aussi sur un Wesley Fofana parfaitement adapté dans son club et épaulé par l'expérience d'un Jonny Evans solide. Invaincu en déplacement, Leicester pourrait subir un contrecoup physique avec l'accumulation des matchs européens. En milieu de semaine, lesse sont imposés sur le terrain de l'AEK Athènes en C3 mais n'ont pas non plus l'effectif d'un Manchester City ou d'un Liverpool pour enchaîner des matchs tous les 3 jours. Performant depuis le début de saison, Leeds semble en mesure de décrocher au moins un nul face à une formation de Leicester peut-être fatiguée par l'accumulation des rencontres.