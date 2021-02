Pronostic Leeds Everton : Analyse, cotes et prono de Premier League

Leeds, la passe de 3 face à Everton

Après un début d'année 2021 compliqué avec trois revers de rang face à Tottenham, Crawley et Brighton, Leeds s'est repris en déplacement la semaine dernière. Les se sont tout d'abord imposés à St James Park face à Newcastle (1-2). Ensuite, les hommes de Bielsa ont réussi une excellente prestation au King Power Stadium face à une formation de Leicester, alors troisième de PL. Après l'ouverture du score des Foxes, Leeds a répondu par Dallas avant de faire la différence en seconde période par Bamford et Harrison (score final 1-3). Ce succès permet aux d'occuper la 12 place de Premier League, avec 15 points d'avance sur la relégation. Sous les ordres de Marcelo Bielsa, Leeds pratique un jeu spectaculaire tourné vers l'attaque, qui réjouit les observateurs. Victorieux lors du match aller à Goodison Park, grâce à une réalisation de l'ancien rennais Raphinha, les partenaires de Kalvin Phillips vont tenter de renouveler leur performance. De son côté, Everton est actuellement en 8 position du classement avec six points de retard sur le 4, Leicester. Les Toffees possèdent deux matchs en retard par rapport à la plupart des formations. Les hommes de Carlo Ancelotti restent, en revanche, sur deux résultats décevants à domicile, avec un nul à domicile face à Leicester (1-1) à cause d'une « boulette » de Jordan Pickford sur l'égalisation de Tielemans. Everton pouvait se reprendre à Goodison Park lors de la réception d'une équipe de Newcastle, pas au mieux, mais s'est fait surprendre par le talent de Callum Wilson, auteur d'un doublé pour les (0-2). Dominateurs, les Toffees ont multiplié les centres sans se montrer réellement dangereux. Habituellement excellent dans ce domaine, Lucas Digne a été décevant face à Newcastle. Certainement les conséquences d'un manque de rythme lié à sa récente blessure. De plus, Dominic Calvert-Lewin n'a pas trouvé le chemin des filets lors des 8 dernières journées de Premier League, tandis que Richarlison ne fait pas bien mieux avec 6 matchs de championnat sans le moindre but. En confiance après ses 2 succès consécutifs, Leeds pourrrait prendre le meilleur sur une formation d'Everton dont l'attaque est en berne.