Pronostic Leeds Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Leeds – Chelsea : les Blues enchainent

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Promu cette saison, Leeds devrait selon toute vraisemblance se maintenir en Premier League, mais vit des dernières semaines compliquées. Du côté des supporters des, un fameux adage revient régulièrement « un seul être vous manque et tout est dépeuplé » . En effet, clé de voute du système de Bielsa, Kalvin Phillips n’a plus joué depuis le succès sur Crystal Palace (2-0). En son absence, son équipe a perdu 3 des 4 rencontres disputées. Métronome du jeu des Whites, Phillips est capable d’enchaîner jeu court et passes longues, des qualités qui lui ont permis d’intégrer la sélection des. De retour contre West Ham (2-0), Phillips en manque de rythme n’a pas eu l’influence escomptée malgré une prestation d’ensemble satisfaisante. Dans une période où les terrains sont lourds, le jeu exigeant prôné par Bielsa, et des absences importantes, ont freiné la progression deschezjusqu’au 24 mars seulement⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Thomas Tuchel connaît des débuts rêvés à la tête des Blues. Le coach allemand, dont le seul point commun avec Bielsa est d’apprécier le confort d’une glacière, est invaincu depuis son arrivée. A contrario de l’Argentin, TT repose son jeu sur la possession de balle. Après avoir été tenu en échec par Manchester United (0-0), lessont allés chercher un succès à Anfield face à une formation de Liverpool, qui n’y est plus. Le héros du match se nomme une nouvelle fois, Mason Mount. Alors que Timo Werner fait preuve d’un manque d’efficacité incroyable, le jeune international anglais épate par son activité et sa technique. Auteur d’un but magnifique, Mount a permis à Chelsea de réintégrer le Top 4. Lors de la dernière journée, Chelsea s’est imposée face à Everton (2-0) avec une excellente prestation de Kai Havertz, qui a joué dans un rôle de faux numéro 9. A quelques jours de son match retour face à l’Atletico Madrid en Ligue des Champions et sur sa lancée, Chelsea devrait s’imposer face à une formation de Leeds inconstante.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Leeds Chelsea détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !