Pronostic Leeds Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Leeds – Arsenal : des buts de chaque côté

Dans le cadre de la 9journée de Premier League, Leeds reçoit dimanche Arsenal dans une affiche qui s'annonce intéressante. Promue cette saison, l'équipe de Marcelo Bielsa occupe à l'orée de cette journée seulement la 15place de PL, mais avec 7 unités d'avance sur la relégation. L'objectif despour ce retour dans l'élite est de se maintenir. Leeds a plutôt bien lancé sa saison avec des succès importants face à Fulham et Sheffield United. Depuis quelques journées, la bande à Bielsa connaît moins de réussite et vient de s'incliner lourdement à deux reprises face à Leicester (1-4) et Crystal Palace (1-4) dans de matchs avec beaucoup de buts. Lors de ces 2 revers, l'important Kalvin Phillips était absent et devrait effectuer son retour face aux Gunners. Essentiel au milieu de terrain, la présence de Phillips devrait booster les Peacocks offensivement.

De son côté, Arsenal se montre irrégulier dans ses performances. Les deux derniers matchs disputés en Premier League reflètent parfaitement ce constat. Victorieux àface à Manchester United (0-1), lesse sont ensuite lourdement inclinés à l'Emirates face à Aston Villa (0-3). Mikel Arteta est sous pression, avec la 11place de son équipe. Le technicien espagnol est critiqué pour son choix de placer Aubameyang sur l'aile gauche et non en tant qu'avant-centre, d'autant plus qu'Alexandre Lacazette enchaîne les prestations décevantes. Pour cette rencontre entre deux formations joueuses et vraiment pas sereines défensivement, on devrait voir des buts de chaque côté.