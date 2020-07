Pronostic Lecce Lazio Rome : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

La Lazio Rome se reprend à Lecce

La 31journée de Serie A nous offre une rencontre entre Lecce et la Lazio. Le club des Pouilles est actuellement dans la plus mauvaise des situations avec sa 18place. Entraîné par Fabio Liverani, Lecce semble parti pour redescendre en Serie B. Les partenaires de Lucioni sont sur une série de 6 revers de rang, au cours de laquelle ils ont encaissé de nombreux buts. De plus, Lecce a perdu un match important face à la Samp' en milieu de semaine dernière dans le cadre du maintien. Si mathématiquement rien n'est joué, la dynamique actuelle des hommes de Liverani ne laisse pas présager d'une fin heureuse. De son côté, la Lazio réalise une excellente saison. Cependant le club laziale a certainement dit adieu au Scudetto en s'inclinant face au Milan AC le week-end dernier (0-3). L'absence du meilleur buteur du club, Ciro Immobile (suspendu), a certainement pesé dans le résultat final. La bande à Inzaghi doit repartir de l'avant pour assurer sa place sur le podium et se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Plus forte, la Lazio, portée par le retour d'Immobile, devrait s'imposer face à une formation de Lecce en difficulté. Au vu des résultats des deux équipes lors des dernières journées, ce match devrait également devrait nous offrir des buts, comme à l'aller (4-2 en faveur de la Lazio).