Pronostic Lecce Fiorentina : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Lecce et la Fiorentia dos à dos

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Lecce - Fiorentina :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Avec 6 journées à jouer, tout est encore possible dans le bas du tableau en Italie. Lecce, 18, occupe actuellement la plus mauvaise position. Les hommes de Liverani ne comptent cependant qu’un point de retard sur le Genoa. De plus, le promu a réagi lors des deux dernières journées, en s’imposant face à la Lazio (2-1) et en allant chercher un bon nul sur la pelouse de Cagliari (0-0). Lecce se souvient également qu’il s’était imposé au stade Artemio Franchi sur une réalisation de La Mantia.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Avec 7 points d’avance sur la zone rouge, la Viola n’est toujours pas sauvée. Menée tout le match par l’Hellas Verone, ce week-end, la Fiorentina doit son salut à Cutrone qui, sorti du banc, a égalisé dans les dernières secondes sur une très belle passe de Chiesa (1-1). L’équipe florentine dispose pourtant d’un effectif intéressant avec également Ribéry, Dalbert ou encore Benassi. La Fio’ reste sur deux nuls à l’heure de se déplacer chez une équipe de Lecce, en quête de points, ce qui pourrait amener les Florentins à partager une nouvelle fois les points. La cote est très belle, à tenter avec le bonus de 100€ en CASH de Winamax.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lecce Fiorentina encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !