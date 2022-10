Pronostic Lecce Fiorentina : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Fiorentina prend ses distances avec Lecce

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

De retour en Serie A après avoir remporté la dernière Serie B, Lecce connaît logiquement une entame délicate. Les partenaires de Samuel Umtiti occupent la 16place avec seulement deux unités d'avance sur la zone de relégation. Depuis le début de saison, Lecce ne s'est imposé qu'à une seule reprise lors de son déplacement à la Salernitana avant la coupure internationale. A la reprise, les hommes de Baroni ont pris un point face à un autre promu Cremonese (1-1) avant de s'incliner face à une Roma qui lutte pour le Top 4 (2-1). Contre la Louve, le capitaine danois Hjulmand a été expulsé et manquera donc la réception de la Fiorentina. Dans cette formation, on retrouve le champion du monde français Umtiti mais aussi l'ex-Amiénois Blin et l'ancien Bordelais Rémi Oudin.

De son côté, la Fiorentina avait réussi une très belle saison l'an passé au cours de laquelle elle avait accroché une place européenne. En milieu de semaine, les Florentins ont facilement pris le meilleur sur les Hearts (5-1) et se sont idéalement relancés dans cette poule, après avoir déjà remporté l'aller (0-3). Avec à chaque fois un but de l'ancien Jovic. L'excellent Nico Gonzalez a lui mis un doublé jeudi. A l'instar de Lecce, le début de saison a été compliqué avec un passage de 5 matchs sans la moindre victoire. Après avoir renoué avec le succès face au Hellas Vérone (2-0), la Fio' a subi des revers face à l'Atalanta (1-0) et le week-end dernier contre la Lazio (0-4). Dans cette équipe de la Viola, on retrouve pourtant d'excellents éléments comme les Jovic, Ikoné, Amrabat, Kouame ou Bonaventura. Face à un adversaire direct pour le maintien, la Fiorentina regonflée après son large succès en Conference League devrait prendre le dessus sur Lecce.