Pronostic Le Puy Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Le Puy – Lorient : les Merlus poursuivent sur leur dynamique

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Le Puy - Lorient :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Puy évolue en National 2 (équivalent à la 4division) et occupe la troisième place de son groupe derrière Béziers et Trélissac. En revanche, les Ponots sont toujours dans le coup pour la montée puisqu’ils accusent seulement 5 points de retard sur les Héraultais mais comptent un match en retard. Après plusieurs mois d’inactivité, suite à l’arrêt des compétitions, le club auvergnat s’est imposé la semaine passée face à la réserve nantaise sur des réalisations de Fadiga et Joseph. Dans cette équipe, on retrouve l’ancien Niçois Alexy Bosetti. Pour se qualifier pour les 16es de finale, le Puy a successivement dominé Aurillac (4-2), puis Feurs et Chamalières lors de la séance des tirs aux buts.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Lorient s’est bien ressaisi après une première partie de saison compliquée. Les Merlus ne possèdent que deux points d’avance sur le premier relégable mais montrent de très bonnes dispositions au niveau du jeu, qui laissent penser que le club breton est en mesure de conserver sa place dans l’élite. Le week-end dernier, les Lorientais se sont imposés au Moustoir face à l’AS Saint Etienne (2-1) et sont allés ensuite prendre un point sur le terrain de Montpellier mercredi (1-1). En Coupe de France, les hommes de Pélissier ont dominé le Paris FC (2-1) grâce à des réalisations de Wissa et du Nigérian Moffi. En pleine forme, les Bretons devraient être en mesure d’écarter les Auvergnats de leur route.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Le Puy Lorient détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !