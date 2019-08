Pronostic Le Mans Valenciennes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Valenciennes va chercher un résultat au Mans !

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez ParionsSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Le Mans - Valenciennes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Mans a obtenu son accession en Ligue 2 la saison passée suite à un scénario incroyable face au Gazélec Ajaccio. Les débuts en Ligue 2 sont moins réjouissants avec deux défaites face à Lens (1-2) et surtout à Auxerre (2-0). Lors de ces deux rencontres, les joueurs de Richard Dezire ont cédé aux alentours de la 70minute de jeu, que les Manceaux connaissant une baisse de régime physique et mentale vers l’heure de jeu. Le Mans retrouve son public et espère décrocher au moins un point ce vendredi.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Valenciennes s’est déjà déplacé chez un promu et malgré une forte domination s’est fait surprendre sur l’une des rares opportunités de Chambly. Pour leur second match, les Nordistes ont partagé les points avec Nancy. Les hommes d'Olivier Guégan se déplacent dans la Sarthe avec l’idée de ramener les 3 points. Les Valenciennois n’ont pas perdu lors de la préparation et se sont seulement fait surprendre à Chambly sur ses 8 derniers matchs. Pour cette 3journée, nous voyons Valenciennes en mesure d’accrocher au moins un nul au Mans.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez par exemple votre 1pari de 125€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Le Mans Valenciennes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !