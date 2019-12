Pronostic Le Mans PSG : Analyse, prono et cotes du match de Coupe de la Ligue

Un match à sens unique pour le PSG au Mans

Le Mans a obtenu le week-end dernier un précieux succès face à Orléans (3-2) en Ligue 2. Cette victoire n'a pas permis aux Sarthois de sortir de la zone rouge mais d'éloigner un adversaire direct pour le maintien, à 7 points. Actuellement 18et barragistes, les hommes de Richard Deziré sont toujours dans le coup pour se maintenir et ne possèdent que 3 points de retard sur le 13. En Coupe de la Ligue, les Manceaux ont dominé Lorient et Orléans, avant de réaliser un exploit face à une formation de l'élite, Nice (3-2). Les Manceaux n'auront rien à perdre face à l'ogre parisien mais ils vont sans doute être davantage focalisés sur leur match de L2 du week-end, chez un concurrent direct pour le maintien, le Paris FC.

Le PSG va tout mettre en œuvre pour remporter cette dernière édition de la Coupe de la Ligue qui leur a échappé la saison passée. Les hommes de Tuchel sont sur une excellente dynamique et viennent de remporter leurs 4 dernières rencontres. Le technicien allemand est surtout satisfait de la manière dont son équipe joue. Le retour de Neymar a apporté de la fluidité offensive au PSG. Le Brésilien monte en puissance et a confirmé à Saint-Etienne son retour au premier plan. Tuchel voit des éléments s'affirmer comme Icardi, Mbappé ou plus surprenant Paredes. Le milieu argentin vient d'aligner plusieurs prestations convaincantes. Paris évolue à un niveau largement supérieur que le Mans et ne devrait pas connaître de problème. Comme à Sainté dimanche (victoire 4-0), le PSG devrait s'imposer sans concéder de but.