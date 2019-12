Pronostic Le Mans Orléans : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Le Mans enfonce Orléans !

La 18journée de Ligue 2 nous offre une opposition entre les 2 derniers du championnat : Le Mans et Orléans. Les Sarthois sont en effet actuellement avant-derniers avec 4 points d'avance sur la lanterne rouge, Orléans. Les Manceaux ont connu une bonne période en novembre avec 6 matchs sans défaite. Mais les dernier revers contre Châteauroux et Le Havre prouvent cependant que l'équilibre est fragile. Le week-end dernier, les hommes de Richard Dézire ont légèrement repris en confiance en se qualifiant en Coupe des France face à un habitué des bons parcours en Coupe de France, Les Herbiers.

Le bilan d'Orléans, après 17 journées, parle de lui-même avec 1 seule victoire, 7 nuls, 9 défaites, 12 buts pour et 25 contre. Lanterne rouge de Ligue 2, Orléans a remporté son seul match de la saison à Troyes. Le week-end dernier, les Orléanais se sont inclinés en Coupe de France face à Rouen (1-0). En grande difficulté, le groupe de Didier Ollé-Nicolle pourrait se retrouver à 7 points du Mans, vendredi soir en cas de défaite. Largement battu par Lorient lors de la dernière journée, Orléans a perdu 4 de ses 5 derniers matchs de championnat. Poussé par son public, Le Mans qui a gagné 3 de ses 5 derniers matchs à domicile toutes compétitions confondues a les moyens de s'imposer.