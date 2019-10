Pronostic Le Mans Nice : Analyse, prono et cotes du match de Coupe de la Ligue

Les Aiglons de Nice reprennent leur envol au Mans

Le Mans, après plusieurs saisons passées dans les échelons inférieurs, accueille Nice en 1/16ème de finale. Les supporters manceaux vont ainsi pouvoir retrouver le goût des matchs de l'élite qu'ils ont côtoyé il y a une dizaine d'années. Cependant, les Sarthois vivent des débuts pénibles en Ligue 2, dont ils pointent à la 18place. Ce week-end, les hommes de Richard Déziré ont réalisé une belle opération en s'imposant face à Niort (1-0), qui sera sans doute un concurrent direct. Le maintien est évidemment l'objectif prioritaire des Manceaux et la Coupe de la Ligue sera quant à elle un bonus.

De son côté, Nice est dans un passage compliqué avec une série de 5 matchs sans victoire. Les Aiglons avaient pourtant bien débuté la saison mais se sont écroulés alors qu'ils venaient d'effectuer un recrutement intéressant. Le week-end dernier, les Azuréens se sont inclinés sur le terrain de la lanterne rouge, Strasbourg (1-0). Le club va récupérer ses suspendus Hérelle et Cyprien pour ce match, et a priori les importants Dolberg, Lee-sMelou et Tameze, et aura donc une belle carte à saisir face à une formation de Ligue 2. Pour cette rencontre, les hommes de Vieira nous semblent en mesure de retrouver les joies de la victoire.