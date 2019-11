Pronostic Le Mans Grenoble : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Le Mans sur sa lancée face à Grenoble !

Longtemps lanterne rouge de ligue 2, Le Mans s'est repris lors des derniers matchs et occupe désormais la 17place avec un point d'avance sur Châteauroux, premier relégable. Les hommes de Richard Déziré sont sur une bonne série et ont remporté 4 de leurs 5 derniers matchs dont leur match de Coupe de la Ligue face à une formation de l'élite : l'OGC Nice. A domicile, les Manceaux sont particulièrement en forme pusiqu'ils se sont imposés lors de 4 des 5 dernières réceptions (seul le co-leader Ajaccio s'est imposé lors de ces derniers matchs). Toujours sous la menace de la zone de relégation, Le Mans veut profiter de la confiance engendrée lors des dernières victoires pour prendre des points.

La mission ne sera pas simple face à une formation de Grenoble qui est sur une excellente série. En effet, les Isérois sont invaincus lors des 8 derniers matchs. De plus, les hommes d'Hisnchberger se sont souvent montrés plus performants en déplacement d'où ils ont ramené 2/3 de leurs points. Cette excellente série a replacé Grenoble au 8e rang de Ligue 2 à 3 points des places de barragiste. Entre deux équipes sur d'excellentes séries, le mieux semble de jouer une double chance, avec un avantage pour l'équipe à la maison, Le Mans, qui semble en mesure d'accrocher au minimum un nul à domicile.