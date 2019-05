Pronostic Le Mans Gazélec Ajaccio : Analyse, prono et cotes du Barrage aller de Ligue 2

Le Mans peut se rapprocher de la Ligue 2

Six ans après sa rétrogradation administrative en DH, Le Mans est sur le point de retrouver sa place en Ligue 2. En effet, les Manceaux ont terminé 3de Nationale 1 et viennent de finir la saison en boulet de canon. Les hommes de Richard Déziré ont remporté leurs 5 dernières rencontres dont le dernier en date face au 2du classement, Chambly. La dynamique est donc très bonne du côté des pensionnaires de la MMA Arena qui sera, en plus, pleine pour l'occasion puisque l'intégralité des billets ont été vendus.

De son côté, le Gazélec Ajaccio est en grosse difficulté. Alors qu'ils n'ont pratiquement jamais connu la zone rouge lors de l'intégralité de la saison, les Corses se sont finalement retrouvés barragiste suite à leur dernière mauvaise série de résultats en fin d'exercice. Les partenaires de Julien Palmieiri n'ont plus connu le succès depuis 7 rencontres et ont même perdu 5 de ces matches. Ils restent même sur 2 défaites contre Châteauroux (1-2) et Paris (1-0) et n'ont plus connu le succès hors de leurs bases depuis janvier dernier. Dans un stade totalement acquis à la cause des locaux, les Manceaux pourraient l'emporter et prendre une option sur l'accession à la Ligue 2.