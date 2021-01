Pronostic Le Havre Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Valenciennes va chercher un résultat au Havre

Arrivé pour permettre au Havre de retrouver l'élite, Paul Le Guen est loin de remplir les objectifs. Les Normands sont actuellement calés dans le ventre mou du championnat avec 9 points de retard sur les places de barragiste et 8 d'avance sur la relégation. Les Havrais ont retrouvé la victoire en milieu de semaine face à Chambly (0-1), mal classé, sur un penalty d'Abdelli. Ce succès a mis fin à 8 rencontres sans la moindre victoire et a surtout permis au HAC de prendre de l'avance sur la zone rouge. Dans son stade Océane, le Havre souffre et reste sur trois matchs nuls de rang face à Auxerre, Clermont et Rodez. De son côté, Valenciennes se signalait ces dernières saisons par d'excellentes prestations à domicile. Pour ce nouvel exercice, le club nordiste détonne en réalisant ses meilleures performances en déplacement. Battus lors des deux dernières journées dans son stade du Hainaut par Amiens et Nancy, les Valenciennois sont invaincus lors des 5 dernières rencontres en déplacement. Les hommes d'Olivier Gueguan se sont notamment imposés à Toulouse et Chambly. En milieu de semaine, le VAFC pensait retrouver le succès au Hainaut face à Nancy mais a complétement craqué en seconde période (2-3) alors que les Lorrains évoluaient en infériorité numérique. En forme loin de ses bases, le club nordiste semble en mesure de se reprendre et d'accrocher au moins un nul sur une pelouse du Havre dans le dur cette saison.