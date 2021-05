Pronostic Le Havre Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse se relance dans la course au top 2 face à Le Havre

A quelques journées de la fin, la Ligue 2 nous offre des ultimes semaines passionnantes. En effet, entre la course pour les play-offs d'accession et la lutte pour le maintien, un grand nombre d'équipes jouent leur avenir lors des prochaines journées. Actuellement, Le Havre est en 14position mais ne compte que 3 points de plus que le 18, le stade Malherbe de Caen. Le week-end dernier, les hommes de Paul Le Guen ont réalisé une très mauvaise opération en s'inclinant à domicile face à Chambly (2-4), avant dernier de Ligue 2. Avant ce revers, les Havrais avaient aligné 4 nuls consécutifs, face à Auxerre, Ajaccio, Clermont et Rodez.

Toulouse est prévenu et s'attend à une rencontre compliquée au Stade Océane face à des Normands en quête de points supplémentaires pour assurer définitivement leur maintien. Touché par la covid, le club haut-garonnais a renoué avec la compétition le week-end dernier et a été battu par le Paris FC (3-1), en encaissant des buts en fin de match. Certainement la conséquence de leur période d'inactivité. Avec 5 matchs à jouer en 15 jours, le TFC est défavorisé au niveau de cette fin de calendrier par rapport à son concurrent direct pour la montée, Clermont. Actuellement, les Toulousains accusent quelques points de retard qui pourraient être comblés avec les matchs en retard. En revanche, le revers concédé face aux Parisiens laisse Clermont en position de force. Déterminé à repartir de l'avant, Toulouse devrait s'imposer au stade Océane face une équipe du Havre prenable et qui vient de perdre assez largement à domicile face à un relégable.