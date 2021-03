Pronostic Le Havre Sochaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Havre et Sochaux dos à dos

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Le Havre - Sochaux chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En s’imposant lundi dans le derby normand face à Caen (0-2) en clôture de la 30journée de Ligue 2, Le Havre a fait un grand pas vers le maintien. En effet, les hommes de Paul Le Guen comptent désormais 9 points de plus que le premier relégable, Pau. La saison du HAC est loin de répondre aux objectifs du club, qui ambitionnait au moins de lutter pour les play-offs d’accession. Avec 11 points de retard sur le 5, le Paris FC, Le Havre va finir la saison en roue libre. Dans son stade Océane, le club normand se signale surtout pour être le roi des matchs nuls avec 7 en 14 rencontres, dont 6 lors des 9 dernières réceptions en Ligue 2.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Sochaux a laissé échapper des points importants face à la lanterne rouge, Châteauroux (0-0) le week-end dernier. En effet, grâce à d’excellents résultats lors des dernières semaines, les Lionceaux s’étaient replacés dans la course aux play-offs, en revenant à 5 points de la 5place. Tenu en échec par la Berrichonne, Sochaux aurait pu se rapprocher encore plus près, car dans le même temps, Auxerre et le Paris FC se sont quittés sur un score de parité. En déplacement, les Sochaliens restent sur trois bons résultats avec des succès sur Chambly (1-4), Amiens (0-1) et Niort (1-3). Entre des Havrais solides à domicile et qui y collectionnent les partages de points (7 sur 14 matchs), et une équipe de Sochaux qui a signé 14 nuls depuis le début de saison, on pourrait voir une opposition sans vainqueur.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Le Havre Sochaux encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !