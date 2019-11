Pronostic Le Havre Rodez : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Le Havre prend au moins 1 point à Rodez !

Rodez a retrouvé cette saison la Ligue 2 après une très longue attente. Facile vainqueur du championnat National, les Ruthéniens réalisent un début de saison correct dans l'antichambre de la Ligue 1. Les hommes de Laurent Peyrelade sont dans le milieu du classement avec 18 points. Rodez compte 7 points de retard sur les barrages et doit se concentrer sur la menace venant du bas de tableau, car le club ne possède que 4 points d'avance sur Châteauroux. Les Ruthéniens sont inconstants depuis le début de saison, enchaînant victoires et défaites. Les protégés de Peyrelade sont dans l'une de leurs mauvaises périodes puisqu'ils restent sur trois défaites de rang face à Ajaccio (1-0), Lens (1-2) et Niort (2-1). A domicile (Rodez joue ses rencontres à Toulouse), Rodez se comporte bien mais a perdu à 2 reprises, face à deux équipes évoluant dans les 5 premières places (Lens et Sochaux) sur ses 3 dernières réceptions.

De son côté, Le Havre avait parfaitement lancé sa saison, au point de laisser penser qu'il pouvait être un prétendant possible pour la montée. Les Normands ont ensuite connu une terrible série de 8 rencontres sans victoire et ont progressivement glissé au classement. Les hommes de Paul Le Guen ont enfin retrouvé le goût du succès, lundi, en dominant largement Guingamp (4-0, 4 buts en seconde période) au Stade Océane. Cette victoire permet au HAC de se retrouver à seulement 3 points des barrages pour la montée. Timo Kadewere, exceptionnel lors des premières journées, a marqué son 13e but face à l'En Avant. Le club normand, revigoré par sa belle victoire et 6au classement, semble en mesure d'accrocher au moins un nul face à Rodez.