Pronostic Le Havre Rodez : Analyse, cotes et pronostic du match de Ligue 2

Le Havre - Rodez : Le HAC n’a pas abdiqué

Souvent cité parmi les candidats aux playoffs lors des saisons précédentes, le Havre se montrait décevant. Avec des objectifs annoncés nettement plus modestes cette année, le club normand se montre nettement plus convaincant et tente d'intégrer le Top 5 qui lui offrirait une place pour les barrages d'accession. Les hommes de Paul le Guen ont connu un calendrier démentiel lors des 4 dernières journées avec des affrontements face à Ajaccio, Auxerre, Sochaux et le Paris FC. Ces 4 équipes se trouvent parmi les 5 premiers de Ligue 2. Au final, les Havrais peuvent avoir des regrets notamment lors des 2 réceptions face à Ajaccio ou Sochaux au stade Océane, où ils ont eu les opportunités pour s'imposer mais se sont inclinés (0-1 à chaque fois). En déplacement, le club normand a signé une très belle victoire à Auxerre (2-3) avant d'accrocher un nul le week-end dernier au Mans face au Paris FC (2-2). Menés de deux buts, les Havrais sont revenus avec de bien meilleures intentions en 2période qui leur ont permis de faire leur retard. Actuellement, le HAC est 6et compte 3 points de retard sur le 5, Auxerre.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Rodez enchaine sa troisième saison consécutive en Ligue 2. Après avoir lutté durement lors des 2 premiers exercices pour se maintenir, le club ruthénois affiche des progrès lors de cette nouvelle saison. Neuvième, le club aveyronnais pêche cependant au niveau de la régularité. En effet, après avoir connu une bonne série de résultats au cœur de l'automne, Rodez reste sur 4 matchs de Ligue 2 sans le moindre succès. Lors des 2 dernières journées, les hommes de Laurent Peyrelade se sont lourdement inclinés face à Pau (4-0) au Nouste Camp et à domicile contre Dijon (0-2). Fixé sur son objectif de playoffs, le Havre devrait profiter de la baisse de régime des ruthénois pour accrocher un résultat à domicile.