Pronostic Le Havre Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Nouveau match tristounet entre Le Havre et Pau

Ce match de la 3journée oppose deux équipes qui ont débuté cette saison de Ligue 2 de manière très similaire. En effet, Le Havre et Pau comptent tous deux 1 point (1 nul et 1 défaite) et ils n'ont pas encore marqué de but. Ayant tourné la page Paul Le Guen, Le HAC semble repartir de zéro cette saison avec notamment un Mathieu Bodmer aux commandes de la direction sportive. L'ancien Parisien et Niçois regrette néanmoins d'avoir eu trop de peu de temps pour réaliser le mercato de son club. Après un nul concédé à la maison face à Grenoble (0-0), le HAC s'est incliné à Valenciennes le week-end end dernier (1-0). 10la saison passée, Pau n'a pas trop craint pour son maintien, notamment grâce à ses performances à domicile. Cette saison a encore mal débuté à l'extérieur avec une grosse défaite concédée d'entrée chez une équipe de Guingamp en grande forme (4-0). Les hommes de Didier Tholot se sont montrés plus performants à domicile le week-end dernier en tenant le match nul face à Dijon (0-0) qui avait remporté son 1match face à Saint-Etienne. Entre deux équipes qui n'ont pas encore marqué cette saison, on devrait voir une nouvelle rencontre avec moins de 3 buts.