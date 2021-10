Pronostic Le Havre Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Havre lâche les amarres face à Pau

Souvent annoncé parmi les candidats à la montée, le Havre se montrait décevant ces dernières années en finissant hors des play-offs. Le discours plus modéré de Paul le Guen à l'intersaison semble avoir libéré ses joueurs qui se montrent très performants lors de cet exercice. En effet, après 12 journées de championnat, la formation normande pointe à une très belle 4place, avec 3 points d'avance sur Niort, première formation non qualifiable pour les playoffs. Les Havrais sont sur une excellente dynamique de 9 matchs sans la moindre défaite. Après avoir signé 3 succès consécutifs face à Quevilly Rouen, Nîmes et Dijon, Le Havre est allé prendre un bon point le week-end dernier sur la pelouse du stade Malherbe de Caen dans le derby normand (2-2).En face, Pau a réussi à se maintenir l'an passé en réalisant une excellente seconde partie de saison. Sur leur lancée, les hommes de Tholot se montrent nettement plus performants depuis l'entame de ce nouvel exercice. Néanmoins, la formation paloise se montre surtout impressionnante à domicile où elle a récolté 13 de ses 18 points, dont les derniers le week-end dernier lors du succès obtenu face au Paris FC sur une réalisation de Lobry (1-0). A l'extérieur, les Palois restent sur une défaite à Grenoble (2-0). Candidat aux play-offs, Le Havre devrait se défaire d'une formation loin d'être à l'aise loin de son Nouste camp.