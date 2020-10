Pronostic Le Havre Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Havre lâche les amarres face à Pau !

Le Havre fait partie des candidats déclarés à la montée. Si le club entrainé par l’expérimenté Paul Le Guen doit se montrer plus constant pour atteindre cet objectif, il se place à la 6place et peut rêver de L1. Depuis le départ de ce nouvel exercice, les Normands ont perdu leurs matchs face aux formations de haut de tableau, à savoir Troyes, Niort ou le Paris FC. En revanche, les Havrais ont assuré l’essentiel face aux formations à leurs portée. Auteur d’un seul nul décevant au Stade Océane face à Châteauroux, le HAC est allé s’imposer chez le promu dunkerquois (0-1), mais aussi face à Guingamp, Nancy et Amiens. La venue de Pau, tout juste monté en L2, offre aux Normands la possibilité de remonter au classement.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Pau connaît des débuts compliqués en Ligue 2. Le promu a débuté la saison par 7 matchs sans la moindre victoire. Lors de la dernière journée, les hommes de Didier Tholot ont ouvert leur compteur et de fort belle manière en s’imposant largement à domicile face à Niort (4-1). Les Palois ont parfaitement profité de leur supériorité numérique pour s’imposer. En revanche, en déplacement, Pau n’est pas à l’aise et n’a pris qu’un point en 4 matchs grâce à son nul à Amiens. Faisant en général le boulot face aux formations à sa portée, le Havre devrait s’imposer contre le promu palois qui galère à l'extérieur.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Le Havre Pau détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !