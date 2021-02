Pronostic Le Havre Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Havre et Le Paris FC dos à dos

Treizième de Ligue 2, le Havre est l'une des grandes déceptions de la saison en Ligue 2. En course pour les barrages l'an passé, les hommes de Paul Le Guen doivent cette saison lutter pour leur maintien. En effet, le club normand ne possède que 5 points d'avance sur le premier relégable, Guingamp. De plus, les équipes de bas de tableau se sont révoltées lors des dernières journées et enchainent les bons résultats. De son côté, la formation havraise vient de signer 4 nuls consécutifs face à Amiens, Guingamp, Niort et Nancy. En milieu de semaine, les Normands ont fait preuve d'abnégation pour revenir au score face à des Nancéens arc-boutés en défense. Plutôt solide dans son stade Océane, Le Havre s'est fait éliminer récemment de la Coupe de France par … le Paris FC (0-1).

De son côté, le Paris FC n'a pas su profiter ces dernières journées des confrontations directes du haut de tableau pour retrouver sa place dans les barragistes. Les hommes de René Girard se montrent trop irréguliers et incapables d'enchainer une série de résultats. Relancés par leur victoire face à Amiens, les Parisiens se sont ensuite écroulés à Valenciennes le week-end dernier (2-0) avant de perdre des points à Nancy (1-1). En milieu de semaine, dans une rencontre à leur portée face à Niort, le PFC a parfaitement débuté pour mener à 2 reprises avec un avantage de 2 buts mais s'est fait rejoindre par les Chamois. En supériorité numérique dans les 10 dernières minutes, Gaëtan Laura a raté un penalty important. Toujours dans le coup pour les play-offs, le club francilien doit se montrer plus consistant pour se replacer dans les 5 premiers. Entre deux formations qui ont du eu du mal à s'imposer lors des dernières rencontres, Havrais et Parisiens pourraient se quitter sur un nul, qui n'arrange personne.