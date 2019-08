Pronostic Le Havre Niort : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Pas de hic pour le HAC face à Niort !

L'intersaison du Havre Athlétique Club a été marquée par l'arrivée sur le banc de Paul Le Guen. L'ancien coach lyonnais a pour mission de décrocher au moins une place de barragiste d'accession. Pour sa première à la tête des Ciel et Marine, Le Guen a vu ses hommes ramener un bon nul de Corse face à l'AC Ajaccio (2-2). Le Zimbabwéen Tino Kadewere, présent à la CAN, s'est signalé avec un doublé et sera ce vendredi la menace principale pour la défense niortaise. Dans leur stade Océane, les Havrais veulent s'imposer pour marquer les esprits et afficher leurs ambitions, eux qui avaient terminé septième du précédent exercice. De son côté, Niort a terminé à la 12e place et n'a jamais été réellement menacé par la relégation. Cependant, les Chamois ont vécu une saison particulière. Patrice Lair a dirigé cette formation pendant plusieurs mois avec réussite, avant de quitter le club pour des querelles internes. Le club est ensuite rentré dans le rang et a connu une deuxième partie de saison nettement plus difficile. Désormais dirigé par Pascal Plancque, Niort s'est incliné à domicile contre Troyes (2-0) lors de la première journée. Pour ce match, nous voyons les Havrais assumer leur statut de favori et s'imposer face à Niort.