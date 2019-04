Pronostic Le Havre Niort : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Le Havre peut s’imposer contre Niort !

Après avoir connu un hiver galère durant lequel il n'avait pas remporté le moindre succès en 8 rencontres toutes compétitions confondues, Le Havre a enfin retrouvé des couleurs ces dernières semaines. A domicile, les Normands ont tenu en échec le leader messin (2-2) avant de renouer avec le succès en s'imposant tranquillement contre l'AC Ajaccio. Lundi, les Havrais ont enchaîné une 4ème rencontre sans défaite en allant contrecarrer les plans lensois à Boellart (0-0). Cette bonne série a permit aux Normands de revenir à 6 points de la 5ème place, qualificative pour les play-offs. Le HAC doit maintenant confirmer à domicile ce vendredi. En face, Niort a fait une croix sur ses ambitions de fin de saison. Les joueurs de Pascal Plancque sont totalement à la rue depuis la reprise et n'ont plus goûté à la victoire depuis plus de 4 mois. Une éternité. Les Chamois restent d'ailleurs sur 2 défaites à la maison. Ils ont d'abord été giflé par Metz (0-3) puis ont été battus par le très mal classé sochalien qui n'avait plus gagné depuis 2 mois. Au Havre, nous pensons qu'ils enchaîneront un 3ème revers de rang.